Суд взыскал с экс-министра Абызова 32,5 миллиарда рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Гагаринский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры взыскал 32,5 миллиарда рублей с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда во вторник, 20 октября.

Отмечается, что деньги должны быть обращены в доход государства. По информации прокуратуры, Абызов незаконно заработал эту сумму, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Дело Абызова

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Абызов с соучастниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей, а затем вывел полученные средства за рубеж. Всем фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине июля 2020 года Следственный комитет России сообщил, что установил причастность Абызова к новым преступлениям.

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