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Около трех тысяч садоводов-москвичей получат подъездную дорогу к участкам в Ступинском районе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около трех тысяч садоводов-москвичей получат подъездную дорогу к участкам в Ступинском районе

Василиса Чернявская 

Город

Около трех тысяч садоводов-москвичей получат подъездную дорогу к участкам в Ступинском районе Подмосковья. Как рассказал во вторник, 20 октября, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, дорога протяженностью более трех километров связывает деревню Васьково и союз садоводческих товариществ «Волково». В завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы на объекте.

— Дорогой смогут пользоваться собственники участков 15 садовых некоммерческих товариществ, в которых проводят значительное время года около трех тысяч человек, — отметил руководитель городского ведомства.

Он добавил, что подобные вопросы — о ремонте подъездных дорог к дачам и садовым некоммерческим товариществам — решаются после обращений граждан к городским властям. Строительство или ремонт подъездных дорог утверждается в рамках соглашения между Москвой и областью.

— Столицей на строительство подъездных дорог выделяются значительные средства, — подчеркнул Владимир Жидкин. — Благодаря им садоводы-москвичи имеют возможность с комфортом проехать к участкам в любое время года.

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