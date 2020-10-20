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Звезда сериала «Содержанки» рассказала об ущемлении современных мужчин
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Звезда сериала «Содержанки» рассказала об ущемлении современных мужчин

Виктория Федотова

Звезды

Звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок рассказала об ущемлении современных мужчин.

— У мужчин есть ущемления, что они должны быть все время сильными. Я разговариваю с психологом и ловлю себя на мысли, что все время говорю сыну, что он мальчик, он не должен плакать. А я понимаю, что он сложный тонкосплетенный организм. Почему он не имеет права на слабину? — объяснила актриса.

Она заявила, что не хочет вырастить из ребенка сухого человека. Актриса считает, что у эмоциональных качеств не должно быть гендера.

— Девочки тоже могут быть сильными, водить машину. Это не означает перевеса в какую-то сторону, — считает Ребенок.

Актриса считает, что лучшим примером для ребенка будут родители, и они не должны навешивать на свое чадо стереотипы и шаблоны.

Актриса не рассматривает свою жизнь с точки зрения какого-то ущемления. Видео опубликовано на YouTube.

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