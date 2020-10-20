«Шикарная фигура»: Пригожин показал Валерию в купальнике

Фото: instagram.com/valeriya

Российский продюсер Иосиф Пригожин отметил упорство и трудолюбие своей супруги, певицы Валерии. Ее фотографиями в бикини он поделился с поклонниками на странице в социальной сети Instagram.

На снимках исполнительница запечатлена в купальнике во время разговора по телефону с мамой.

— У меня, как и у многих других, такой силы воли нет. Я очень уважаю это качество в людях, — написал Пригожин.

Поклонников восхитила фигуры певицы. Они также отметили, что продюсер является прекрасным мужем.

«Прекрасная Валерия! Умничка, дорогого стоит держать себя в такой шикарной форме!»; «Шикарная фигура»; «Да, Валерия молодец во всем. Не отнять. Личность!!! Молодец! Пример для подражания!!!»; «А я уважаю таких мужчин, которые открыто гордятся своими любимыми женщинами!», — прокомментировали фолловеры.

Ранее стало известно, что Валерия скоро впервые станет бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин поделился новостью о беременности супруги Лианы на личной странице в Instagram.

На снимках он позирует с женой, у которой виден округлившийся живот. Молодые нежно обнимают друг друга и улыбаются.

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