Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Омбудсмен: С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате не было
Управляющая пансионатом для пожилых людей на Минской улице Татьяна Рудакова готовится к открытию учреждения. Здесь ждут пациентов для лечения и реабилитации. Столичные санатории примут гостей, когда получат соответствующее распоряжение мэра / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Омбудсмен: С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате не было

Захар Чайченко

Общество

С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате Свердловской области не было, сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в уральском регионе Татьяна Мерзлякова.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что пациенток Уктусского пансионата руководство якобы по принуждению отправляло на стерилизацию, потому что внутри нельзя было держать детей.

— После 2016 года никаких нет случаев, и сильно изменился в целом Уктус в лучшую сторону. Два года как работает новый врач, год как работает новый руководитель… Я очень надеюсь, что никогда больше мы об Уктусе такой информации не услышим, — пояснила Мерзлякова в сообщении информационному агентству ТАСС.

Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее отметила, что процедуру стерилизации провели 15 пациенткам, четыре из которых были недееспособны, а остальныепрошли ее на добровольной основе. Заместитель председателя комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру Российской Федерации в связи с «вопиющей» ситуацией в Уктусском пансионате в Екатеринбурге.

Читайте также: Столичные полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в хулиганстве

ЕкатеринбургСвердловская областьздоровье пациентов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Все мнения
О проекте