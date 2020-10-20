Омбудсмен: С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате не было
С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате Свердловской области не было, сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в уральском регионе Татьяна Мерзлякова.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что пациенток Уктусского пансионата руководство якобы по принуждению отправляло на стерилизацию, потому что внутри нельзя было держать детей.
— После 2016 года никаких нет случаев, и сильно изменился в целом Уктус в лучшую сторону. Два года как работает новый врач, год как работает новый руководитель… Я очень надеюсь, что никогда больше мы об Уктусе такой информации не услышим, — пояснила Мерзлякова в сообщении информационному агентству ТАСС.
Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее отметила, что процедуру стерилизации провели 15 пациенткам, четыре из которых были недееспособны, а остальныепрошли ее на добровольной основе. Заместитель председателя комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру Российской Федерации в связи с «вопиющей» ситуацией в Уктусском пансионате в Екатеринбурге.
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