Омбудсмен: С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате не было

Управляющая пансионатом для пожилых людей на Минской улице Татьяна Рудакова готовится к открытию учреждения. Здесь ждут пациентов для лечения и реабилитации. Столичные санатории примут гостей, когда получат соответствующее распоряжение мэра / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

С начала 2016 года случаев стерилизации женщин в Уктусском пансионате Свердловской области не было, сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в уральском регионе Татьяна Мерзлякова.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что пациенток Уктусского пансионата руководство якобы по принуждению отправляло на стерилизацию, потому что внутри нельзя было держать детей.

— После 2016 года никаких нет случаев, и сильно изменился в целом Уктус в лучшую сторону. Два года как работает новый врач, год как работает новый руководитель… Я очень надеюсь, что никогда больше мы об Уктусе такой информации не услышим, — пояснила Мерзлякова в сообщении информационному агентству ТАСС.

Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее отметила, что процедуру стерилизации провели 15 пациенткам, четыре из которых были недееспособны, а остальныепрошли ее на добровольной основе. Заместитель председателя комитета государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру Российской Федерации в связи с «вопиющей» ситуацией в Уктусском пансионате в Екатеринбурге.

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