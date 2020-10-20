«Служит на четверть ставки»: Садальский ответил Асмус на слова о зарплате в театре

Фото: YouTube.com / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский прокомментировал слова Кристины Асмус о ее зарплате, которая рассказала, что получает в театре 22 тысячи рублей в месяц.

Он отметил, что размер оплаты актеров зависит от того, насколько популярен артист.

— Может, она там служит на четверть ставки?! Я работаю в театральной антрепризе. У нас вот зависит от зрителей зарплата. Зритель приходит, берет билет, и от этого зависит твоя популярность, — цитирует Садальского Teleprogramma.pro.

Однако он не отрицал, что высокие заработки в театре являются мифом. Он рассказал, что только некоторые артисты получают хорошие деньги. Садальский отметил, что зрители всегда уточняют, будут ли в спектакле играть знаменитые актеры.

Напомним, Кристина Асмус рассказала подписчикам, сколько денег ежемесячно получает в театре. По словам артистки, для нее гонорар не является главным вопросом. Актриса часто жертвует дорогостоящими съемками ради спектаклей. Она отметила, что ее зарплата — 22 тысячи рублей.

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