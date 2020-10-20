Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Служит на четверть ставки»: Садальский ответил Асмус на слова о зарплате в театре
Фото: YouTube.com / Стас Садальский

«Служит на четверть ставки»: Садальский ответил Асмус на слова о зарплате в театре

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Станислав Садальский прокомментировал слова Кристины Асмус о ее зарплате, которая рассказала, что получает в театре 22 тысячи рублей в месяц.

Он отметил, что размер оплаты актеров зависит от того, насколько популярен артист.

— Может, она там служит на четверть ставки?! Я работаю в театральной антрепризе. У нас вот зависит от зрителей зарплата. Зритель приходит, берет билет, и от этого зависит твоя популярность, — цитирует Садальского Teleprogramma.pro.

Однако он не отрицал, что высокие заработки в театре являются мифом. Он рассказал, что только некоторые артисты получают хорошие деньги. Садальский отметил, что зрители всегда уточняют, будут ли в спектакле играть знаменитые актеры.

Напомним, Кристина Асмус рассказала подписчикам, сколько денег ежемесячно получает в театре. По словам артистки, для нее гонорар не является главным вопросом. Актриса часто жертвует дорогостоящими съемками ради спектаклей. Она отметила, что ее зарплата — 22 тысячи рублей.

Читайте также: Садальский обвинил Ивлееву и Киркорова в покупке подписчиков

зарплатаСтанислав СадальскийКристина Асмус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте