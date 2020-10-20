Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рекордное с начала пандемии число случаев COVID зафиксировали в Великобритании
Фото: flickr.com / Alex Hamilton

Рекордное с начала пандемии число случаев COVID зафиксировали в Великобритании

Евгения Звощик

В мире

Количество подтвержденных случаев нового типа коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки увеличилось более чем на 21 тысячу. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что показатель числа выявленных случаев COVID-19 является рекордным за все время эпидемии. Ранее, 4 октября, сообщалось о 22 961 заболевшем, но в эту цифру были включены неучтенные до этого случаи.

Кроме того, за последние 24 часа суточное число смертей от коронавируса достигло рекордного с 5 июня показателя — 241, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в последние недели в Великобритании наблюдается рост числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон в начале октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В частности, людей просят по возможности работать из дома. Также членам различных семей посоветовали не встречаться ни в помещениях, ни на улице, за исключением ряда случаев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Берлина оценили ситуацию с коронавирусом в городе

Великобританияздоровье пациентовкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте