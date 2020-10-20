Рекордное с начала пандемии число случаев COVID зафиксировали в Великобритании

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Количество подтвержденных случаев нового типа коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки увеличилось более чем на 21 тысячу. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что показатель числа выявленных случаев COVID-19 является рекордным за все время эпидемии. Ранее, 4 октября, сообщалось о 22 961 заболевшем, но в эту цифру были включены неучтенные до этого случаи.

Кроме того, за последние 24 часа суточное число смертей от коронавируса достигло рекордного с 5 июня показателя — 241, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что в последние недели в Великобритании наблюдается рост числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон в начале октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В частности, людей просят по возможности работать из дома. Также членам различных семей посоветовали не встречаться ни в помещениях, ни на улице, за исключением ряда случаев.

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