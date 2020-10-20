Курс евро вырос на Московской бирже на 42 копейки

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» во время единой торговой сессии Московской биржи во вторник вырос на 42,07 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 91,8476 рубля, сообщает Интерфакс.

Цена последней сделки к текущему моменту насчитывает 91,5375 рубля к одному евро, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 91,40–92,18 рубля в перерасчете на один евро.

Всего на торговой сессии заключили 6195 сделок на сумму 28 миллиардов 771,455 миллиона рублей.

Московская биржа с восьмого января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по московскому времени. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставят утром следующего рабочего дня.

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