Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курс евро вырос на Московской бирже на 42 копейки
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Курс евро вырос на Московской бирже на 42 копейки

Захар Чайченко

Экономика

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» во время единой торговой сессии Московской биржи во вторник вырос на 42,07 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 91,8476 рубля, сообщает Интерфакс.

Цена последней сделки к текущему моменту насчитывает 91,5375 рубля к одному евро, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 91,40–92,18 рубля в перерасчете на один евро.

Всего на торговой сессии заключили 6195 сделок на сумму 28 миллиардов 771,455 миллиона рублей.

Московская биржа с восьмого января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по московскому времени. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставят утром следующего рабочего дня.

Читайте также: Допустимая девальвация: зачем России дешевый рубль

курс еврокурсы валюткурс рубля
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте