Допустимая девальвация: зачем России дешевый рубль

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что падение курса рубля на 20 процентов с начала года пойдет на пользу отечественным производителям, которые меньше будут зависеть от импорта. Насколько этот выигрыш компенсирует негативные эффекты от девальвации национальной валюты, «Вечерняя Москва» спросила у экономиста.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец обратил внимание, что падение курса рубля не свидетельствует о провале российской экономики. Сентябрьские данные по промышленному производству не упали, а остались на прежнем уровне. Это говорит о том, что «мы начали выходить из кризиса».

По данным Росстата, падение темпов промышленного производства в августе улучшилось с 7,2 процента до 4,2 процента, а в июле — с 8 процентов до 5,9 процента. По сравнению с августом в сентябре промпроизводство сохранилось на том же уровне (-5 процентов).

Снижение индустриального развития будет работать на поддержку экономики и благосостояния населения, считает Зубец. Что касается падения курса рубля, то оно не вызвало катастрофических последствий.

— Падение рубля не подняло панические настроения и не привело к изъятию вкладов из банков. Курс доллара в 2016 году на пике был выше, чем сейчас. Мы имеем подъемы и падения курса, которые укладываются в допустимую девальвацию рубля, — сказал он.

Обычным гражданам по большому счету все равно, как меняется курс доллара, главное, чтобы не росли цены. Инфляция пока сохраняется на уровне трех процентов.

— Все перипетии с долларом и коронавирусом не сказались на ценах. Товарной паники нет, — уточнил экономист.

Он исходит из того, что снижение курса рубля может дать толчок развитию внутреннего производства. Импорт будет дорожать, но зато появится стимул переходить на «внутреннюю альтернативу». В долгосрочной перспективе Россия станет более независимой от импорта и более «самодостаточной». Слова Мантурова («дешевый рубль — круто») для простых граждан кажутся «циничными», потому что они говорят о пользе слабого рубля для бизнеса, а не для потребителей. Однако общий эффект в конечном счете окажется позитивным и для обычных граждан.

Почти все страны, совершившие промышленный рывок (Китай, Япония, Южная Корея, Гонконг, Сингапур), сделали его благодаря дешевой валюте, отмечает Зубец. Японское экономическое чудо продолжалось почти четверть века, пока США не заставили Токио ревальвировать йену.

Падение курса рубля произошло из-за низких цен на нефть, угроз санкциями от США и ЕС и ситуации с коронавирусом, говорится в статье Bloomberg. Однако после спада во втором квартале экономика России за лето восстановилась. Мантуров в интервью американскому изданию дал понять, что правительство РФ не обсуждает меры по продлению поддержки бизнеса. Восстановление «было очень быстрым», а пик кризиса позади, заметил министр.

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