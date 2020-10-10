Коронавирус оставил миллионы людей без еды. На помощь им придет Россия

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты отметили, что проблема голода сейчас в мире стоит довольно остро, и в ее решении Россия играет одну из ведущих ролей.

Проблему обеспечения продовольствием усугубил коронавирус, отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

— Рост бедности в коронакризис очевиден. Это связано с торможением европейских экономик. Европа, Америка, развитые страны меньше потребляют продуктов развивающихся стран, объем торговли снизился. Многие страны, зависящие от трудовой миграции, пострадали, так как денежные переводы мигрантов домой уменьшились. Яркий пример — Киргизия, где один из основных двигателей госпереворота — ухудшение ситуации из-за того, что гастарбайтеры не могут попасть на рабочие места и переводить деньги на родину, — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что в период пандемии количество людей, страдающих от недостатка продовольствия, значительно выросло.

— Число людей, впавших в крайнюю бедность, по подсчетам ООН, составило до полумиллиарда. Они выбрались в последние годы из крайней бедности, а теперь сваливаются в нее опять. Вторая волна коронавируса, которая проходит по всему миру, безусловно, приведет к тому, что количество людей за чертой бедности будет расти, — говорит он.

Проректор по научной работе Московского государственного университета пищевой промышленности Михаил Щетинин допускает снижение аграрного производства, но оно не вызовет, по его мнению, голод в затронутых странах.

— Пандемия может снизить производство некоторых сельскохозяйственных продуктов в странах, наиболее пораженных коронавирусом: вызывают опасения Италия, Франция, страны Латинской Америки, США. Однако многие эти страны имеют устойчивую аграрную экономику. Все, что касается их аграрной продукции, будет сохранено. Фермеру некуда деваться — он должен выйти в поле и работать, чтобы выжить, если только государство не начнет оказывать ему компенсационную помощь. А до этого вряд ли дойдет, — говорит он.

На фоне ухудшения продовольственной ситуации в мире Россия наращивает экспортный потенциал. Доминирование России на мировых рынках зерна укрепляется, пишет Bloomberg. Если 20 лет назад Россия импортировала пшеницу, то сейчас стала ее крупнейшим экспортером. Россия получила доступ на рынок Алжира, вытесняя оттуда Францию, чей экспорт падает. Кстати говоря, Алжир — третий импортер зерна в мире. Ранее Москва договорилась о поставках в Саудовскую Аравию. По мнению Bloomberg, успехи РФ вызваны коренной трансформацией производства этих культур.

Фото: pixabay.com/ru

Зубец тоже полагает, что лидерство России в этой сфере будет лишь усиливаться.

— В этом году экспортные возможности России выросли из-за хорошей погоды. На рынке зерна Россия является лидером. Уже есть несколько стран, которые критически зависят от поставок российского продовольствия. Например, Египет, другие страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые покупают много нашего зерна. Уже сейчас от российского импорта зависят буквально жизнь и смерть огромного числа людей. Россия играет серьезнейшую роль на мировом продовольственном рынке, а в дальнейшем она будет только увеличиваться, — сказал экономист.

Россия налаживает производство мясной продукции. По куриному мясу она уже стала давно «самодостаточной», недавно начала экспортировать свинину. Потенциально российские поставки могут расшириться в Юго-Восточной Азии, страны которой «балансируют на грани самодостаточности по продовольствию», заключил Зубец.

Щетинин отметил активное участие России в мировых продовольственных программах.

— Мы всегда поддерживали развивающиеся страны, помогали в районах, где острее всего это было нужно. Сегодня яркий пример — это Сирия, где Российская Федерация серьезно помогает продовольствием. Такие возможности у нас сегодня есть, помощь оказывается без ущерба гражданам России, — подчеркнул он.

При вручении награды Норвежский нобелевский комитет заявил, что «пандемия коронавируса способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире, а ВПП проявила впечатляющую способность по активизации усилий в борьбе с этими негативными последствиями».

Читайте также: Самые популярные способы борьбы с обжорством и лишними килограммами