Временные госпитали ВДНХ и АТЦ «Москва» приняли первых пациентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Первые пациенты, у которых обнаружили коронавирус, поступили во временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы во вторник, 20 октября.

Сотрудники стационаров уже начали оказывать помощь забоелвшим. Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а стационар в АТЦ — за городской клинической больницей имени Юдина.

— Сюда поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. При поступлении пациенту проводится спектр необходимых анализов и исследований. Здесь также есть и палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ, — говорится в сообщении на сайте Депздрава.

Также в городе работают временные госпитали в ледовом дворце Крылатское и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Первые пациенты туда поступили в начале октября.

Ранее власти Москвы объяснили, зачем расконсервировали COVID-госпитали. Сообщалось, что эта мера поможет сохранить оказание плановой медпомощи.

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