Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Временные госпитали ВДНХ и АТЦ «Москва» приняли первых пациентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Временные госпитали ВДНХ и АТЦ «Москва» приняли первых пациентов

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Первые пациенты, у которых обнаружили коронавирус, поступили во временные госпитали на ВДНХ и в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы во вторник, 20 октября.

Сотрудники стационаров уже начали оказывать помощь забоелвшим. Госпиталь на ВДНХ закреплен за городской клинической больницей № 24, а стационар в АТЦ — за городской клинической больницей имени Юдина.

— Сюда поступают пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни. При поступлении пациенту проводится спектр необходимых анализов и исследований. Здесь также есть и палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ, — говорится в сообщении на сайте Депздрава.

Также в городе работают временные госпитали в ледовом дворце Крылатское и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Первые пациенты туда поступили в начале октября.

Ранее власти Москвы объяснили, зачем расконсервировали COVID-госпитали. Сообщалось, что эта мера поможет сохранить оказание плановой медпомощи.

Читайте также: Мэр Москвы оценил мощности столичной системы здравоохранения

ВДНХгородской госпиталькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте