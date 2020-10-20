Россиянин ударил кондуктора автобуса за просьбу надеть маску

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Житель Красноярска ударил кондуктора в автобусе за просьбу надеть маску. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 20 октября.

Отмечается, что несколько дней назад правоохранителям сообщили о конфликте в автобусе, в результате которого пострадала кондуктор. Выяснилось, что один из пассажиров вел себя агрессивно и отказался надеть медицинскую маску, несмотря на просьбы. Кроме того, он избил работницу, которая попросила его надеть маску.

Полицейские задержали мужчину. В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему административный арест сроком на 13 суток, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

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