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Скончался декан философского факультета МГУ Владимир Миронов
Фото: philos.msu.ru / Философский факультет МГУ

Скончался декан философского факультета МГУ Владимир Миронов

Вероника Кузьминова

Город

Декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Владимир Миронов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщили в университете во вторник, 20 октября.

Представители факультета заявили, что Миронов был для них не только деканом, но «в первую очередь учителем и добрым другом».

— Весь коллектив философского факультета глубоко скорбит о невосполнимой потере нашего дорогого руководителя, коллеги, друга. Выражаем наше соболезнование Дагмар Мироновой, родным и близким Владимира Васильевича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится на сайте факультета.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Васильевич Миронов родился в семье рабочих в Москве. С 1974 по 1979 год обучался на философском факультете МГУ. С 1981 года преподавал на факультете, с 1998-го заведовал кафедрой онтологии и теории познания и с этого же времени работал деканом факультета.

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