«Вот это сходство!»: Высоцкая опубликовала архивные фото мамы и бабушки
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками старыми фотографиями мамы и бабушки. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Артистка показала фолловерам снимки родных в честь дня рождения мамы.
— Мамочка, я всегда рядом! — призналась Высоцкая.
Фанаты заметили у телеведущей схожие черты с мамой и бабушкой. Они написали об этом в комментариях.
«Как вы на бабулю похожи»; «Вы похожи с бабулей и с мамой одновременно»; «Вот это сходство!!! Прекрасные лица, глаза, энергетика счастья», — отметили фолловеры.
Ранее актриса поделилась кадрами из Италии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео жена Андрея Кончаловского запечатлена на яхте в белом платье из чистого льна с кружевом. Отмечается, что такой наряд от украинской марки Vita Kin стоит 128 тысяч рублей.
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