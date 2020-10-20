Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Вот это сходство!»: Высоцкая опубликовала архивные фото мамы и бабушки
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Вот это сходство!»: Высоцкая опубликовала архивные фото мамы и бабушки

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками старыми фотографиями мамы и бабушки. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка показала фолловерам снимки родных в честь дня рождения мамы.

— Мамочка, я всегда рядом! — призналась Высоцкая.

Фанаты заметили у телеведущей схожие черты с мамой и бабушкой. Они написали об этом в комментариях.

«Как вы на бабулю похожи»; «Вы похожи с бабулей и с мамой одновременно»; «Вот это сходство!!! Прекрасные лица, глаза, энергетика счастья», — отметили фолловеры.

Ранее актриса поделилась кадрами из Италии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео жена Андрея Кончаловского запечатлена на яхте в белом платье из чистого льна с кружевом. Отмечается, что такой наряд от украинской марки Vita Kin стоит 128 тысяч рублей.

Читайте также: «Самая большая удача в моей жизни»: Ревва трогательно поздравил жену с днем рождения

старые фотографииСоциальная сеть «Инстаграм»Юлия Высоцкая
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте