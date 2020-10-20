«Вот это сходство!»: Высоцкая опубликовала архивные фото мамы и бабушки

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками старыми фотографиями мамы и бабушки. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка показала фолловерам снимки родных в честь дня рождения мамы.

— Мамочка, я всегда рядом! — призналась Высоцкая.

Фанаты заметили у телеведущей схожие черты с мамой и бабушкой. Они написали об этом в комментариях.

«Как вы на бабулю похожи»; «Вы похожи с бабулей и с мамой одновременно»; «Вот это сходство!!! Прекрасные лица, глаза, энергетика счастья», — отметили фолловеры.

Ранее актриса поделилась кадрами из Италии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео жена Андрея Кончаловского запечатлена на яхте в белом платье из чистого льна с кружевом. Отмечается, что такой наряд от украинской марки Vita Kin стоит 128 тысяч рублей.

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