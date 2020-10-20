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ВОЗ зафиксировала рекордный рост числа случаев COVID-19 за неделю
Фото: twitter.com/CP24

ВОЗ зафиксировала рекордный рост числа случаев COVID-19 за неделю

Евгения Звощик

В мире

Количество заболевших новым типом коронавирусной инфекции выросло в мире за минувшую неделю более чем на 2,4 миллиона. Этот показатель является самым высоким за семь дней с начала пандемии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 20 октября.

Отмечается, что количество новых смертей «остается относительно стабильным» — за последнюю неделю зарегистрировали 36 тысяч скончавшихся с подтвержденным результатом анализа на COVID-19.

Уточняется, что наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в Северной и Южной Америке. Всего в указанном регионе в период с 12 по 18 октября заразились более 798 тысяч человек. При этом общее число инфицированных превысило 18,8 миллиона. Также за семь дней скончались более 16 тысяч человек.

Следом идет Европа с 25-процентным ростом заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Число заразившихся увеличилось более чем на 927 тысяч человек, а количество скончавшихся — более чем на восемь тысяч пациентов.

Третье месту по числу заболевших занимает регион Юго-Восточной Азии — там за неделю заразились более 513 тысяч человек, а их общее число превысило 8,5 миллиона. В свою очередь, количество умерших превысило 135 тысяч, что на 6,8 тысячи больше, чем семью днями раньше, передает ТАСС.

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