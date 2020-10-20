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СК проверит сведения о массажисте, подвергшем опасности здоровье младенца
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

СК проверит сведения о массажисте, подвергшем опасности здоровье младенца

Юлия Захарова

Происшествия

Проверку организовали после появления сообщений в Сети об оказании ребенку услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

— В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение и видео в социальных сетях о том, что медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов, — отметили в ведомстве.

Как заявил массажист, его действия не несли опасности для жизни и здоровья ребенка. Он добавил, что предпринимал попытки по исправлению дефектов у младенца.

Следователи намерены установить подробности изложенных в СМИ сведений. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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