СК проверит сведения о массажисте, подвергшем опасности здоровье младенца

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Проверку организовали после появления сообщений в Сети об оказании ребенку услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

— В ходе мониторинга СМИ было выявлено сообщение и видео в социальных сетях о том, что медбрат на пенсии зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов, — отметили в ведомстве.

Как заявил массажист, его действия не несли опасности для жизни и здоровья ребенка. Он добавил, что предпринимал попытки по исправлению дефектов у младенца.

Следователи намерены установить подробности изложенных в СМИ сведений. Процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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