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СК занялся инцидентом с подрывом подростка на боеприпасе в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

СК занялся инцидентом с подрывом подростка на боеприпасе в Подмосковье

Вероника Кузьминова

Происшествия

Уголовное дело может быть возбуждено из-за подрыва 14-летнего мальчика на боеприпасе в городе Лобня. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во вторник, 20 октября.

Ранее сообщалось, что подросток погиб при взрыве боеприпаса в одном из учебных заведений Лобни. Мальчик получил смертельные ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

На место происшествия выехали следовали и криминалисты. Они проводят осмотр места трагедии и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребёнка, — сообщили в пресс-службе управления.

Уточняется, что обстоятельствам инцидента дадут правовую оценку.

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