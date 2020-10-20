СК занялся инцидентом с подрывом подростка на боеприпасе в Подмосковье
Уголовное дело может быть возбуждено из-за подрыва 14-летнего мальчика на боеприпасе в городе Лобня. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области во вторник, 20 октября.
Ранее сообщалось, что подросток погиб при взрыве боеприпаса в одном из учебных заведений Лобни. Мальчик получил смертельные ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
На место происшествия выехали следовали и криминалисты. Они проводят осмотр места трагедии и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
— Следствию предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребёнка, — сообщили в пресс-службе управления.
Уточняется, что обстоятельствам инцидента дадут правовую оценку.
Читайте также: Уголовное дело возбудили после смерти малолетней девочки в столице