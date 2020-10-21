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Совфед оценил инициативу Минфина по сокращению числа военных в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Совфед оценил инициативу Минфина по сокращению числа военных в России

Юлия Захарова

Общество

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержал инициативу Министерства финансов РФ по сокращению численности военнослужащих до 100 тысяч. Об этом заявил глава комитета Виктор Бондарев.

— Предложения Минфина по сокращению численности вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем, — отметил он.

По словам Бондарева, численность военных сил России определена президентом страны как верховным главнокомандующими. Глава государства в данном вопросе опирался на необходимость обеспечивать защиту безопасности граждан. В настоящее время функционирует устойчивая система комплектования, количество замещаемых военными и гражданским персоналом должностей является сбалансированным.

Кроме того, сокращение ВС не обеспечит экономический эффект, который прогнозирует Минфин РФ, передает РИА Новости.

Ранее в министерстве финансов предложили сократить численность российской армии на 100 тысяч человек. Уточнялось, что уменьшение штата должно состояться за счет свободных вакансий, а также через перевод на гражданскую службу медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Читайте также: Минфин РФ предложил увеличить срок выслуги лет для военнослужащих

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