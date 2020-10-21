Более 80 человек получили работу по итогам добровольного квалификационного экзамена

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 80 молодых специалистов смогли получить работу по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Трудоустроиться или попасть на оплачиваемую стажировку удалось победителям каждой из 50 номинаций, а также показавшим хорошие результаты финалистам.

— По сравнению с предыдущим годом количество участников увеличилось в два раза. Продолжает расти и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. На этот раз приглашения от них получили больше 80 студентов, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в целом молодые люди успешно сдали экзамен, который решили полностью провести онлайн из-за пандемии. Работу и стажировки победителям и призерам ДКЭ предложили крупные компании, а также правительство Москвы. Особый интерес проявили к гражданам, которые проходят обучение по специальностям «программист», «менеджер проектов», «менеджер по подбору персонала», «аудитор» и «специалист по логистике».

Как добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, регистрацию на участие в испытании прошли свыше 12 тысяч человек из различных вузов России и мира, что стало рекордным показателем. Более 280 человек успешно справились с заданиями обоих этапов.

Победителей и финалистов наградили в дистанционном формате. Прямой эфир посмотрели порядка 6,5 тысячи человек.

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