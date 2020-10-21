Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 80 человек получили работу по итогам добровольного квалификационного экзамена
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 80 человек получили работу по итогам добровольного квалификационного экзамена

Юлия Захарова

Город

Более 80 молодых специалистов смогли получить работу по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Трудоустроиться или попасть на оплачиваемую стажировку удалось победителям каждой из 50 номинаций, а также показавшим хорошие результаты финалистам.

— По сравнению с предыдущим годом количество участников увеличилось в два раза. Продолжает расти и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. На этот раз приглашения от них получили больше 80 студентов, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в целом молодые люди успешно сдали экзамен, который решили полностью провести онлайн из-за пандемии. Работу и стажировки победителям и призерам ДКЭ предложили крупные компании, а также правительство Москвы. Особый интерес проявили к гражданам, которые проходят обучение по специальностям «программист», «менеджер проектов», «менеджер по подбору персонала», «аудитор» и «специалист по логистике».

Как добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, регистрацию на участие в испытании прошли свыше 12 тысяч человек из различных вузов России и мира, что стало рекордным показателем. Более 280 человек успешно справились с заданиями обоих этапов.

Победителей и финалистов наградили в дистанционном формате. Прямой эфир посмотрели порядка 6,5 тысячи человек.

Читайте также: Сергей Собянин подвел итоги добровольного квалификационного экзамена

трудоустройство в столицеэкзаменНаталья Сергунина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Все мнения
О проекте