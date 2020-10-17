Сергей Собянин подвел итоги добровольного квалификационного экзамена

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 300 студентов успешно сдали городской добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) в 2020 году. Об этом в субботу, 17 октября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

— Три года назад мы вместе с Рособрнадзором запустили в Москве проект добровольного квалификационного экзамена для студентов. В этом году его успешно сдали около 300 будущих специалистов, многие получили предложения от работодателей, — отметил глава города.

Он рассказал, что испытание разделено на две части. Первая представляет собой онлайн-тест по базовым знаниям профессии, которую выбирает участник. В рамках второй части студентам предлагают решить практические кейсы.

17 октября состоялось награждение победителей экзамена. В их числе были Дмитрий Дубровкин, который получил сразу несколько предложений от столичных компаний, Полина Исакова, занявшая должность в сфере недвижимости, и Дарья Занина, которой удалось попасть на практику в SMM-агентство.

Собянин подчеркнул, что с 2017 года количество партнеров проекта увеличилось в 10 раз, общее число превышает 80 компаний. Среди них — ведущие вузы Москвы, банки, корпорации, мобильные операторы и так далее.

Как заключил глава города, всего участниками этапов добровольного экзамена стали порядка 20 тысяч студентов. Чаще всего свои силы пробовали будущие преподаватели, менеджеры, аналитики и специалисты по государственному управлению.

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