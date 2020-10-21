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Новая виртуальная лаборатория по технологии появилась в МЭШ
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Новая виртуальная лаборатория по технологии появилась в МЭШ

Виктория Родимкина

Город

В Московской электронной школе (МЭШ) появилась виртуальная лаборатория по технологии — «Логитариум». Ученики с ее помощью смогут в игровой форме решать уже готовые головоломки и создавать свои.

Таким образом школьники научатся разбираться в механических принципах взаимодействия между объектами.

Виртуальные лаборатории имеют широкий круг образовательных инструментов, которые мотивируют детей самостоятельно осваивать учебную программу.

Сложность головоломок не ограничена. Школьники могут могут собрать конструкцию по принципу домино, увидеть действие рычага или воссоздать опыты, основанные на принципе машины Голдберга.

В разделе «Лаборатории» следует выбрать «Логитариум» и запустить программу. Перед тем, как приступить к занятиям, ученикам предлагается посмотреть «Видеоинструкцию», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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