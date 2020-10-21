Нефть подешевела на новостях о запасах топлива в США

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В среду утром, 21 октября, мировые цены на нефть снижаются на новостях о росте запасов топлива в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 08:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 0,67 процента до 42,87 доллара за баррель. В это же время стоимость фьючерсов на сырье WTI упала на 0,55 процента до 41,47 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что запасы черного золота в Америке увеличились на 584 тысячи баррелей. По оценкам аналитиков, в течение дня Минэнерго США опубликует доклады о резервах энергоносителей в стране, где ожидается, что снижение запасов нефти в Штатах составит 1,9 миллиона баррелей.

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