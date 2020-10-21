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Еще 2365 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 2365 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за сутки выздоровели 2365 пациентов после лечения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 21 октября.

Таким образом, количество выздоровевших от COVID-19 в городе приблизилось к 280 тысячам, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279 973 человек, — сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.

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Анастасия Раковалечениекоронавирус
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