Валерий Вечорко рассказал об оснащении временных госпиталей в АТЦ «Москва» и на ВДНХ

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Временные госпитали в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» и на ВДНХ для пациентов с коронавирусом организовали по принципу «цифрового госпиталя». Об этом рассказал главный врач Городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в среду, 21 октября.

В столице 20 октября открылись еще два временных госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. По словам медика, все временные госпитали, по сути, являются полноценными больницами и имеют все необходимое оборудование.

Для постановки диагноза и проведения исследований на выявление инфекции в госпиталях развернуты современные лаборатории.

— Курация осуществляется ведущими клиниками города, которые имеют в своем штате опытных специалистов, наделенных практическими навыками лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, — отметил Валерий Вечорко.

Он уточнил, что у всех коек есть индивидуальная кислородная станция, а каждый пациент имеет специальную кнопку вызова медсестры.

— На всей территории временного госпиталя работает бесплатный Wi-Fi. Больница организована по типу «цифрового госпиталя». Все медицинские работники получили планшеты, подключенные к системе ЕМИАС, — добавил врач.

Валерий Вечорко отметил, что врачи считывают QR-код, который закреплен за каждым пациентом и получают доступ к его анализам и электронной медкарте. Он подчеркнул, что эта система помогает медикам уделять больше внимания пациентам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти Москвы объяснили, зачем расконсервировали COVID-госпитали. Сообщалось, что эта мера поможет сохранить систему оказания плановой медпомощи.

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