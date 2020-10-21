Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов

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Правительство Москвы подписало ряд соглашений, которые направлены на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы столицы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Подписание соглашений прошло в рамках форума «Открытые инновации», который проходит в центре «Сколково».

Договоренности с вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного бизнеса среди молодых людей. Еще один пакет соглашений связан с программой «Московский акселератор», которая развивает и масштабирует стартапы.

— «Московский акселератор» готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы, — сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что «Московский акселератор» привлекает также и крупные кампании, помимо стартапов. Эти предприятия часто заинтересованы в поиске талантливых сотрудников и новых идей.

— Сотрудничество с крупными компаниями даст возможность молодым столичным предприятиям изучить и проанализировать их подходы к разработке и внедрению новых продуктовых IT-решений, — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Международный форум инновационного развития «Открытые инновации» в этом году проходит в формате онлайн с 19 по 21 октября.

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