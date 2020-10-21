Власти пояснили разрешение мэра Екатеринбурга прогонять COVID-диссидентов

Фото: instagram.com/ekburg_official

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять людей без масок из общественного транспорта, но просил соблюдать меры профилактики коронавируса. Так пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов объяснил его слова о COVID-диссидентах.

Ранее Высокинский сказал в интервью E1, что всех, кто нарушает масочный режим, «можно и нужно выталкивать» из транспорта.

В свою очередь в мэрии попросили не рассматривать эту информацию как достоверную.

— Он просил всех проявить сознательность и гражданскую позицию, соблюдать масочный режим, фраза вырвана из контекста беседы, — подчеркнул пресс-секретарь главы Екатеринбурга в беседе с ТАСС.

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