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Задержаны контрабандисты, продавшие поддельные сигареты на 300 миллионов рублей
Фото: АГН «Москва»

Задержаны контрабандисты, продавшие поддельные сигареты на 300 миллионов рублей

Ростислав Зубков

Происшествия

В Ярославской области задержаны лидеры и участники межрегионального преступного сообщества. За последние два года они продали поддельные сигареты на более чем 300 миллионов рублей, рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ в среду, 21 октября.

— Реализация немаркированных табачных изделий осуществлялась преступным сообществом, состоящим из трех организованных групп из числа граждан РФ на территории 11 регионов: Ярославской, Волгоградской, Астраханской, Брянской, Смоленской, Томской, Ивановской, Владимирской, Воронежской областей, Республики Дагестан и Ставропольского края, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

По его информации, силовики провели обыски по местам проживания подозреваемых, а также проверили склады. Правоохранители нашли и конфисковали примерно один миллион пачек сигарет, которые оценили в 30 миллионов рублей. Также были изъяты крупные денежные средства, в том числе иностранная валюта, эквивалентная более чем 20 миллионам рублей, и документы, подтверждающие незаконные операции.

Ярославское следственное управление СК завело в отношении задержанных уголовное дело.

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