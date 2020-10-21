Курсы для самозанятых и предпринимателей проведут в центре «Моя работа»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Новый офис центра занятости населения «Моя работа» проведет курсы для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело. Тренинги, вебинары и образовательные лекции пройдут в онлайн режиме.

Руководитель центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут отметил, что специалисты уделяют особое внимание развитию и поддержке предпринимателей.

— Уже есть договоренности о сотрудничестве и трудоустройстве с шестью лидерами рынка в этой области. Команда стратегического партнера в ближайшем будущем будет проводить на площадках флагманских центров службы занятости обучение и оказывать непосредственную помощь по регистрации статуса, — пояснил Роман Шкут.

Москвичам помогут разобрать реальные кейсы, все желающие смогут принять участие в мастер-классах. Предпринимателям расскажут о том, как найти первых клиентов и где взять новые идеи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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