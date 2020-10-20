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Онлайн-сервис «Московский инвестор» запустят в столице в ближайшие недели
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Онлайн-сервис «Московский инвестор» запустят в столице в ближайшие недели

Виктория Родимкина

Город

Электронный сервис «Московский инвестор» планируют в скором времени запустить в столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во время встречи Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

— Для того чтобы предпринимателей поддерживать, мы вводим новые программы взаимодействия. На прошлой неделе предприняли нормативную базу, запустим в ближайшие недели программу «Московский инвестор», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что новый сервис будет полезен предпринимателям, которые занимаются инвестициями на территории столицы. Инвесторы смогут обращаться к городским структурам с помощью онлайн-сервиса, и их вопросы будут решены в кратчайшие сроки, передает слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее Владимир Ефимов рассказал о порядке реализации городского бюджета в условиях пандемии.

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онлайн-сервисроссийские инвесторыВладимир Ефимов
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