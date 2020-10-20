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Власти Москвы рассказали о ситуации с городским бюджетом в условиях пандемии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы рассказали о ситуации с городским бюджетом в условиях пандемии

Виктория Родимкина

Город

Часть расходов из бюджетов Москвы может быть нереализована из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 20 октября.

По его словам, столичные власти с осторожностью относятся к прогнозам по коронавирусу на 2021 год.

— С осторожностью формируем бюджет на следующий год, понимая, что ряд расходов, к сожалению, можем не реализовать, если ситуация будет складываться неблагоприятно, — уточнил Ефимов.

Он напомнил, что в городе на данный момент действуют правила, согласно которым часть сотрудников должны работать удаленно, а пожилые люди — соблюдать домашний режим. Заммэра отметил, что это дает положительные результаты — зафиксировано снижение трафика в общественном транспорте, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о запасе прочности в медсистеме столицы.

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