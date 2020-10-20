Ученые спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости коронавируса

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Пик заболеваемости коронавирусом в России начнет спадать в начале ноября. Такое мнение выразили сотрудники научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Эксперты составили прогноз развития эпидемиологической обстановки в стране, взяв за основу количество выявленных случаев COVID-19, суточный прирост тестов на инфекции и соотношение этих чисел. Также для оценки динамики зафиксированных случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией был рассчитан индекс интенсивности инфицирования. Для этого специалисты определили процентные соотношения численности заболевших в октябре по отношению к сентябрю.

— Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года, — заявили РИА Новости в лаборатории.

При этом темпы роста заболеваемости, как ожидается, начнут сокращаться в момент, когда отношение числа зараженных к количеству выполненных тестов перестанет меняться.

Ранее в Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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