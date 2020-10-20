Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые спрогнозировали, когда Россия пройдет пик заболеваемости коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусом в России начнет спадать в начале ноября. Такое мнение выразили сотрудники научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Эксперты составили прогноз развития эпидемиологической обстановки в стране, взяв за основу количество выявленных случаев COVID-19, суточный прирост тестов на инфекции и соотношение этих чисел. Также для оценки динамики зафиксированных случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией был рассчитан индекс интенсивности инфицирования. Для этого специалисты определили процентные соотношения численности заболевших в октябре по отношению к сентябрю.

— Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года, — заявили РИА Новости в лаборатории.

При этом темпы роста заболеваемости, как ожидается, начнут сокращаться в момент, когда отношение числа зараженных к количеству выполненных тестов перестанет меняться.

Ранее в Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог рассказала, перейдет ли Россия рубеж в 20 тысяч случаев коронавируса

Россияпандемиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте