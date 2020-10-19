Эпидемиолог рассказала, перейдет ли Россия рубеж в 20 тысяч случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На пике заболеваемости коронавирусом Россия вряд ли преодолеет отметку в 20 тысяч случаев COVID-19 ежесуточно. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Предполагаю, что на пике заболеваемости мы не преодолеем отметку в 20 тысяч, — сказала она РИА Новости.

При этом специалист подчеркнула, что ее прогнозы могут корректироваться в зависимости от развития эпидситуации. Другими словами, при несоблюдении профилактических мер (перчаточно-масочного режима, гигиены и т.п.) обстановка имеет шансы ухудшиться, а вслед за ней и все ожидания экспертов. На числе выявляемых случаев коронавирусной инфекции плохо могут сказаться и грядущие холода, уточняет эпидемиолог.

По мнению ученого, стабилизация ситуации может начаться в России уже в первой декаде ноября. Далее в РФ заболеваемость вирусом должна начать снижаться.

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