В Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Мужчины / Фото: Анна Быкова

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется примерно через две недели. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения страны по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

— Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости, — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что на данный момент необходимо мониторить развитие событий.

По мнению эксперта, принимаемые властями меры, в том числе отправления школьников на каникулы и перевод части сотрудников на удаленку, пока еще не продемонстрировали эффективность в полном объеме. С момента одобрения этих решений прошло не так много времени, считает Чуланов. В этой связи действие введенных ограничений еще только ожидается в ближайшем будущем.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 15 982 новых случая коронавируса.

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