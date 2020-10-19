Более 40 миллионов человек в мире заболели коронавирусом

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В мире число случаев коронавируса превысило 40 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса на понедельник, 19 октября.

По последней информации американского учреждения, количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 достигло в мире 40 050 902. При этом 27 миллионов инфицированных вылечились, 1 113 325 — умерли.

Ранее Роспотребнадзор оценил уровень летальности коронавируса в России.

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