«Всех наняли»: в России возникла нехватка курьеров и таксистов

Практически у каждой второй российской компании, нанимающей на работу мигрантов, возник недостаток в этих кадрах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок, которое было представлено на конференции «Бизнес-климат России. Нацпроекты».

Как оказалось, примерно 40 процентов организаций в РФ страдают от дефицита курьеров и таксистов. На это работу как правило берут иностранных граждан.

По оценкам ЦСР, 15 процентов компаний уже в ближайшее время могут столкнуться необходимостью быстро искать новых сотрудников. К этому привел отток мигрантов, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Как отметил президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров, проблемы с высококвалифицированными специалистами возникли еще в самом начале событий с пандемией. Тогда мигранты были вынуждены покинуть РФ, но из-за существующих ограничений на перемещения вернуться уже не могут.

— С высококвалифицированной трудовой миграцией у нас было очень плохо, а сейчас стало еще хуже. И, судя по всему, в ближайшие полгода лучше точно не будет, — сказал Захаров изданию.

Он добавил, что при этом спрос на доставку интернет-заказов только продолжает расти, поскольку гражданам рекомендовано оставаться дома и трудиться удаленно.

В это же время за таксистов идет настоящая борьба, утверждает собеседник газеты. Это объясняется тем, что «всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли».

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