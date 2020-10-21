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Школьников и студентов Москвы пригласили поучаствовать в чемпионате Soft Skills
Фото: pexels.com / Julia M Cameron

Школьников и студентов Москвы пригласили поучаствовать в чемпионате Soft Skills

Виктория Родимкина

Город

В столице школьников и студентов колледжей пригласили поучаствовать в чемпионате Soft Skills 2035, который пройдет дистанционно с 21 октября по 31 марта.

В триатлоне лидерских компетенций смогут принять участие ученики с 8-го по 11-й класс и студенты колледжей. Участники соревнований покажут уровень владения надпрофессиональными навыками, которые могут помочь в любой профессии.

Специалисты на мастер-классах дадут ребятам советы для построения успешной карьеры в будущем. В состав экспертной комиссии, которая оценит результаты чемпионата, входят представители ведущих российских компаний, образовательных организаций и рекрутинговых агентств.

Соревнования пройдут в три этапа, победителей и призеров наградят дипломами и призами. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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