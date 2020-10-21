Светлана Крючкова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Светлана Крючкова

Актриса Светлана Крючкова подтвердила информацию о своей госпитализации в одну из больниц северного направления Москвы. Однако врачи сделали все возможное для того, чтобы Крючкова смогла как можно раньше приступить к своей театральной деятельности.

— Сегодня играю в спектакле, — дала жизнеутверждающий ответ актриса, однако Крючкова пока не рассказала своим поклонникам причину своей госпитализации, передает портал Starhit.

К слову, несколько лет назад у Крючковой диагностировали серьезную раковую опухоль, размером в 15 сантиметров. К счастью, лечение в Германии помогло актрисе стабилизировать свое состояние и восстановиться после сложной операции.

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