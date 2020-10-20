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Светлану Крючкову госпитализировали в Санкт-Петербурге
/ Фото: Телеканал ТВЦ

Светлану Крючкову госпитализировали в Санкт-Петербурге

Юлия Ямпольская

Происшествия

Актрису театра и кино Светлану Крючкову забрали в больницу. Об этом во вторник, 20 октября, собщили в ФАН.

Отмечается, что артистку отвезли в одну из клиник Санкт-Петербурга. Причина госпитализации неизвестна.

Справка «ВМ»

Светлана Крючкова родилась в 1950 году. В 1973 году она окончила школу-студию МХАТ.

Крючкова известна по роли Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена». Благодаря картине актриса-дебютантка стала всенародной любимицей, а песня в ее исполнении «Мы выбираем, нас выбирают» до сих пор популярна у слушателей.

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Санкт-Петербурггоспитализацияактриса
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