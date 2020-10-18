Сына Станислава Черчесова госпитализировали с сотрясением мозга

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сын главного тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова Станислав Черчесов — младший, выступающий за подмосковный клуб «Олимп-Долгопрудный», получил сотрясение мозга во время матча. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в пресс-службе команды.

— У Станислава сотрясение мозга, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом нижней челюсти, — отметили представители клуба.

В воскресенье состоялась встреча между командами «Олимп-Долгопрудный» и «Родина», завершившаяся со счетом 2:1. Черчесов столкнулся с игроком соперника и получил удар коленом в челюсть, его доставили в больницу, передает РИА Новости.

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