Видео последних минут жизни умершего в Екатеринбурге летчика появилось в Сети

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Свердловское управление СК РФ предоставило видеозапись с наружных камер наблюдения, снятых в Екатеринбурге.

На кадрах запечатлены последние минуты жизни летчика из Якутии Руслана Валеева. В минувший вторник его тело было обнаружено в центре Екатеринбурга.

Видео сделано из смонтированных записей с камер наружного наблюдения. Видно, как мужчина быстро перебегает проезжую часть, игнорируя пешеходный переход. На нем футболка и спортивные брюки.

Валеев 5 октября начал проходить курсы повышения квалификации. По данным поискового отряда «Прорыв», 13 октября мужчина был госпитализирован, в тот же день он сбежал из больницы и пропал, сообщает РИА Новости.

Региональный Следственный комитет возбудил дело по статье «убийство».

По данным регионального издания e1.ru, на видео показаны последние минуты жизни летчика.

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