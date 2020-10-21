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Укладку асфальта завершили на развязке МКАД — Волоколамское шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Укладку асфальта завершили на развязке МКАД — Волоколамское шоссе

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, МКАД, съезд 68АКарта всех событий

В столице на транспортной развязке на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Волоколамского шоссе завершили укладывать асфальт. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 21 октября.

— Заканчивается установка барьерных ограждений, монтаж систем наружного освещения, подготовка к нанесению разметки на проезжей части, — сказал глава департамента.

Он отметил, что специалисты также организовывают тротуары на эстакаде. Всего в проекте предусмотрено строительство трех эстакад: боковой проезд с внешней стороны МКАД над Рижской железной дорогой и Волоколамским шоссе, разворотная эстакада с внутренней стороны МКАД на внешнюю и левоповоротный съезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе.

Рафик Загрутдинов также добавил, что до конца 2020 года или в начала 2021 года начнется реконструкция еще трех развязок на МКАД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

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транспортная развязкаМКАДРафик Загрутдинов
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