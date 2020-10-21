Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Самый мощный в мире атомный ледокол официально вошел в состав флота России
Фото: Игорь Воеводин, «Вечерняя Москва»

Самый мощный в мире атомный ледокол официально вошел в состав флота России

Ростислав Зубков

Армия

В среду, 21 октября, головной универсальный атомный ледокол «Арктика» официально вошел в состав атомного флота России. На приемке присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По информации агентства, церемония с поднятием на судне флага РФ прошла при участии главы правительства, который совершает рабочую поездку в Мурманскую область.

Акт приема-передачи корабля подписали генеральные директоры «Атомфлота» и «Балтийского завода» Мустафа Кашка Алексей Кадилов.

Напомним, головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. В настоящее время там работают над созданием двух серийных атомоходов — «Сибирь» и «Урал».

Известно, что атомные ледоколы данного проекта — самые большие и мощные в мире. В длину они достигают 173,3 метра, в ширину — 34. Водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн. Эти суда способны пробивать лед толщиной до трех метров, проводя за собой караваны кораблей в арктических условиях.

Ранее президент России Владимир Путин отметил роль атомщиков в укреплении обороны страны.

Читайте также: «Какого гиганта создала Россия!»: японцев восхитил атомный ледокол «Арктика»

Мурманская областьледоколМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Все мнения
О проекте