Самый мощный в мире атомный ледокол официально вошел в состав флота России
В среду, 21 октября, головной универсальный атомный ледокол «Арктика» официально вошел в состав атомного флота России. На приемке присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По информации агентства, церемония с поднятием на судне флага РФ прошла при участии главы правительства, который совершает рабочую поездку в Мурманскую область.
Акт приема-передачи корабля подписали генеральные директоры «Атомфлота» и «Балтийского завода» Мустафа Кашка Алексей Кадилов.
Напомним, головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. В настоящее время там работают над созданием двух серийных атомоходов — «Сибирь» и «Урал».
Известно, что атомные ледоколы данного проекта — самые большие и мощные в мире. В длину они достигают 173,3 метра, в ширину — 34. Водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн. Эти суда способны пробивать лед толщиной до трех метров, проводя за собой караваны кораблей в арктических условиях.
Ранее президент России Владимир Путин отметил роль атомщиков в укреплении обороны страны.
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