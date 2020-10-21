СМИ: Тело десятиклассника нашли на юго-западе Москвы

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 20к1 Карта всех событий

Тело подростка-десятиклассника нашли у жилого дома на юго-западе столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 21 октября.

Уточняется, что тело было обнаружено у дома № 20 по Большой Черемушкинской улице.

— Предварительно, речь идет о самоубийстве, до которого школьника довел неизвестный, — говорится в сообщении.

Источник агентства пояснил, что предсмертной записки не было найдено. По словам отца мальчика, ребенок замкнулся после смерти матери в 2013 году. Кроме того, подросток провел три недели в Детской психиатрической больнице пять лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение несовершеннолетнего до самоубийства», сообщил источник.

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