Директор центра допобразования и учитель задержаны после гибели подростка в Лобне

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В подмосковной Лобне полиция задержала директора центра дополнительного образования и педагога после подрыва подростка на боеприпасе. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 21 октября.

Уточняется, что директора центра и педагога подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

Предварительно известно, что 20 октября 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. Подросток скончался от полученных ранений.

Следователи осмотрели место происшествия, по адресам проживания задержанных прошли обыски.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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