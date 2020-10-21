Знакомая погибшего в Подмосковье подростка озвучила возможную причину трагедии

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Подросток, который погиб при взрыве боеприпаса в Лобне, увлекался раскопками в местах ведения боев. Об этом сообщила знакомая мальчика.

Она добавила, что мальчик на протяжении длительного времени посещал кружок, связанный с его хобби.

— Он ходил туда не первый год и всегда увлекался раскопками. Я думаю, он в очередной раз сходил с другом в поход и хотел что-то показать преподавателю кружка, — рассказала девушка телеканал «Звезда».

По словам собеседницы канала, найденные на раскопках объекты часто приносят в Музей Лобни.

Напомним, подросток погиб при взрыве боеприпаса в одном из учебных заведений подмосковной Лобни. Мальчик получил смертельные ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие установит, каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка.

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