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«Стартовые» площадки для переселения 12 домов подобрали в районе Академический
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

«Стартовые» площадки для переселения 12 домов подобрали в районе Академический

Вероника Кузьминова

Город
улица НовочеремушкинскаяКарта всех событий

Семь «стартовых» площадок для переселения 12 домов по программе реновации подобрали в столичном районе Академический. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 21 октября.

На территории района строятся уже три дома: на улицах Новочеремушкинская и Шверника. В стадии заселения находятся два объекта. Для дома на улице Кедрова ведут проектирование, а для будущей новостройки на Новочеремушкинской готовят градостроительный план земельного участка.

— Строящихся и проектируемых мощностей новостроек достаточно, чтобы начать переселение жителей 12 домов уже в «первую» волну реновации, — цитирует Левкина пресс-служба Департамента.

Он уточнил, что в Академическом успели снести четыре дома. Для этого испольсзовались умные технологии.

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реновацияСергей Левкинстроительство
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