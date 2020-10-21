«Стартовые» площадки для переселения 12 домов подобрали в районе Академический

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улица Новочеремушкинская Карта всех событий

Семь «стартовых» площадок для переселения 12 домов по программе реновации подобрали в столичном районе Академический. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 21 октября.

На территории района строятся уже три дома: на улицах Новочеремушкинская и Шверника. В стадии заселения находятся два объекта. Для дома на улице Кедрова ведут проектирование, а для будущей новостройки на Новочеремушкинской готовят градостроительный план земельного участка.

— Строящихся и проектируемых мощностей новостроек достаточно, чтобы начать переселение жителей 12 домов уже в «первую» волну реновации, — цитирует Левкина пресс-служба Департамента.

Он уточнил, что в Академическом успели снести четыре дома. Для этого испольсзовались умные технологии.

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