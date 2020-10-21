Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Юрист рассказал, что может грозить избившему девушку во время стрима блогеру
Фото: instagram.com/mellstroy

Юрист рассказал, что может грозить избившему девушку во время стрима блогеру

Захар Чайченко

Происшествия

В отношении стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, может быть возбуждено уголовное дело, подразумевающее срок до пяти лет лишения свободы, если у девушки, которую он ударил несколько раз об стол, подтвердится перелом челюсти, рассказал глава коллегии адвокатов Александр Грибаков.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении травм девушке, которую Бурим жестоко избил прямо во время стрима на своем YouTube–канале. Позднее девушка пожаловалась в социальных сетях, что блогер сломал ей челюсть.

— Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Причем исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера можно по части 2 статьи 112, — пояснил Грибаков.

Данная статья предусматривает срок до пяти лет лишения свободы. Юрист также отметил, что все факты необходимо рассматривать в совокупности и внимательно изучить видеозапись, передает РИА Новости.

Кроме того, Грибаков считает, что полиция в рамках доследственной проверки обязана также изучить действия других находившихся там людей.

Читайте также: YouTube заблокировал канал стримера, избившего девушку во время прямой трансляции

блогеризбиениеюрист
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Все мнения
О проекте