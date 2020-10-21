Юрист рассказал, что может грозить избившему девушку во время стрима блогеру

Фото: instagram.com/mellstroy

В отношении стримера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy, может быть возбуждено уголовное дело, подразумевающее срок до пяти лет лишения свободы, если у девушки, которую он ударил несколько раз об стол, подтвердится перелом челюсти, рассказал глава коллегии адвокатов Александр Грибаков.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении травм девушке, которую Бурим жестоко избил прямо во время стрима на своем YouTube–канале. Позднее девушка пожаловалась в социальных сетях, что блогер сломал ей челюсть.

— Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Причем исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера можно по части 2 статьи 112, — пояснил Грибаков.

Данная статья предусматривает срок до пяти лет лишения свободы. Юрист также отметил, что все факты необходимо рассматривать в совокупности и внимательно изучить видеозапись, передает РИА Новости.

Кроме того, Грибаков считает, что полиция в рамках доследственной проверки обязана также изучить действия других находившихся там людей.

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