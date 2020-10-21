В Кремле заявили, что не обсуждают введение локдауна и режима нерабочих дней

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Повторное введение режима нерабочих дней по всей России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 октября.

— Никаких разговоров об этом не ведется, — подчеркнул он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в настоящее время ситуация с инфекцией ничуть не похожа на обстановку, наблюдавшуюся этой весной. Это связано с тем, что отечественная система здравоохранения была перестроена под нужды пандемии, были приняты необходимые меры. В связи с этим РФ готова выдерживать натиск COVID-19, приводит ТАСС слова Пескова.

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