В Кремле заявили об «очень большом» росте числа случаев коронавируса
Рост числа случаев коронавируса в России на сегодняшний день настолько большой, что в целом сравним с весенней статистикой. Так ситуацию с COVID-19 оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 15 700 случаев COVID-19 и рекордные 317 летальных исходов — максимум с начала пандемии. Всего в РФ было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 096 560 пациентов вылечились.
Власти выражают обеспокоенность данной статистикой, но уверяют, что ситуация под контролем. Этому способствуют принятые меры.
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