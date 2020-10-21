В Кремле заявили об «очень большом» росте числа случаев коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Рост числа случаев коронавируса в России на сегодняшний день настолько большой, что в целом сравним с весенней статистикой. Так ситуацию с COVID-19 оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 15 700 случаев COVID-19 и рекордные 317 летальных исходов — максимум с начала пандемии. Всего в РФ было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 096 560 пациентов вылечились.

Власти выражают обеспокоенность данной статистикой, но уверяют, что ситуация под контролем. Этому способствуют принятые меры.

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