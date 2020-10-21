Рекордное число смертей от коронавируса зафиксировали в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 317 человек. Это максимум за всю пандемию, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в среду, 21 октября.

Так, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 24 952. При этом условная летальность заболевания, вызываемого инфекцией, упала до 1,72 процента.

Во вторник, 20 октября, от вируса умерли 269 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 096 560 пациентов переболели и выздоровели.

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