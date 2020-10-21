Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рекордное число смертей от коронавируса зафиксировали в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рекордное число смертей от коронавируса зафиксировали в России за сутки

Ростислав Зубков

Общество

В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 317 человек. Это максимум за всю пандемию, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в среду, 21 октября.

Так, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 24 952. При этом условная летальность заболевания, вызываемого инфекцией, упала до 1,72 процента.

Во вторник, 20 октября, от вируса умерли 269 человек.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 447 335 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 096 560 пациентов переболели и выздоровели.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названы группы людей, которым вакцина от коронавируса может не помочь

смертьРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

В случае войны у Украины шансов нет

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Что будет с ценами на жилье

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Готов ли ты умереть за свою веру

Олег Сыров
Олег Сыров

Кролики — это не только ценный мех

Все мнения
О проекте